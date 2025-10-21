Conte su Lucca | chi può giocare dall’inizio è importante che dia segnali È una grande opportunità per Lorenzo

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di scendere in campo contro il Psv. Le parole di Conte. McTominay ha detto sì «Sì, gioca, va benissimo così». Un Napoli nel segno della continuità «Sicuramente chi può giocare dallinizio è importante che dia segnali. Lucca è un calciatore che sta cercando di alzare il livello. Hojlund è meglio averlo tenuto a riposo. È una grande opportunità per Lorenzo per dare continuità dopo la partita col Torino». Quale può essere la chiave per vincere oggi? « Sarà importante l’approccio e giocare una buona partita perché affrontiamo una squadra forte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

