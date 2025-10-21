Conte si è sempre districato a fatica tra i due fronti non ha mai vinto una euro-coppa Gazzetta

21 ott 2025

Questa sera il Napoli affronterà il Psv in Champions, reduce dalla sconfitta contro il Torino di sabato. Una situazione abbastanza difficile per la formazione di Conte, non solo per la difficoltà in sé della gara, ma per il gran numero di infortunati che continuano a rendere la rosa disponibile sempre più striminzita. La Gazzetta ne scrive oggi “I piani sono complicati dagli infortuni: il lungo degente Lukaku e il fresco acciaccato Hojlund costringono Conte a insistere sul centravanti di scorta, Lucca, non brillante a Torino, a meno che a sorpresa Conte non proponga qualcosa di diverso. Lucca ha giocato nell’Ajax e ha già frequentato il Philips Stadion. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Conte si è sempre districato a fatica tra i due fronti, non ha mai vinto una euro-coppa (Gazzetta)

