Conte | Napoli e i napoletani non possono essere presi per il culo
L’allenatore del Napoli in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Psv in Champions non vuole sentire ragioni né parlare di singoli o episodi «Le glorie personali non mi interessano. Quello che deve fare Scott come tutti quanti è che deve alzare i giri perché sarà un’annata super. È capitata questa sconfitta, però è capitata anche col Milan e col Torino, non è il primo segnale e io mi auguro che questo segnale – che deve provocare dolore – acceleri questo processo di come back in the past» Quello di cui ha bisogno il Napoli e ritrovare il vecchio spirito «Penso che tutte le parti debbano essere analizzate, se la cataloghi come una serata negativa significa che ti stai preparando a subirne un’altra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
