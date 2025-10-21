Conte mette le mani avanti dopo Psv Napoli 6-2 | 9 giocatori nuovi da inserire sono troppi Quest’anno sarà complesso non ci dobbiamo disperare… Ecco cosa ha detto!

Conte, allenatore del Napoli, ha parlato così dopo la sconfitta degli azzurri per 6-2 in Champions League contro il Psv Eindhoven. A Sky Sport dopo Psv Napoli 6-2, Antonio Conte ha rilasciato queste dichiarazioni. QUI: LA CLASSIFICA DELLA CHAMPIONS LEAGUE QUI: I RISULTATI DELLA CHAMPIONS LEAGUE PAROLE – «C’è delusione, ma quando capitano queste situazioni non accadono mai per caso. Dovremo essere bravi per invertire quella tendenza che per certi versi alcune volte non mi ha fatto impazzire. L’anno scorso abbiamo vinto un campionato dove i giocatori si sono spinti oltre i limiti, avevamo compattezza in tutto e per tutto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

