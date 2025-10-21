Conte mette le mani avanti dopo Psv Napoli 6-2 | 9 giocatori nuovi da inserire sono troppi Quest’anno sarà complesso non ci dobbiamo disperare… Ecco cosa ha detto!

Juventusnews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte, allenatore del Napoli, ha parlato così dopo la sconfitta degli azzurri per 6-2 in Champions League contro il Psv Eindhoven. A Sky Sport dopo Psv Napoli 6-2, Antonio Conte ha rilasciato queste dichiarazioni. QUI:  LA CLASSIFICA DELLA CHAMPIONS LEAGUE QUI:  I RISULTATI DELLA CHAMPIONS LEAGUE PAROLE  –  «C’è delusione, ma quando capitano queste situazioni non accadono mai per caso. Dovremo essere bravi per invertire quella tendenza che per certi versi alcune volte non mi ha fatto impazzire. L’anno scorso abbiamo vinto un campionato dove i giocatori si sono spinti oltre i limiti, avevamo compattezza in tutto e per tutto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conte mette le mani avanti dopo psv napoli 6 2 9 giocatori nuovi da inserire sono troppi quest8217anno sar224 complesso non ci dobbiamo disperare8230 ecco cosa ha detto

© Juventusnews24.com - Conte mette le mani avanti dopo Psv Napoli 6-2: «9 giocatori nuovi da inserire sono troppi. Quest’anno sarà complesso, non ci dobbiamo disperare…». Ecco cosa ha detto!

Altre letture consigliate

Conte mette le mani avanti sul doppio impegno, Giordano: "Ha detto una cosa storicamente falsa" - Dopo la vittoria dello scudetto nella scorsa stagione, quest'anno il cammino del Napoli sarà molto più complicato. msn.com scrive

Conte stile Napoli: “Siamo in ricostruzione, rosa incompleta, noi rompiscatole, mercato per futuro” - "Finiamo un periodo di lavoro importante, nella preseason si lavora tanto e si cerca di dare continuità e si cerca di inserire calciatori nuovi. Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Mette Mani Avanti