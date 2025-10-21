Conte | Meloni ritiri la querela nei confronti di Ranucci Liti temerarie? Va seguita l’Ue non solo quando chiede più armi

Ilfattoquotidiano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Conte ha preso la parola dal palco della manifestazione, organizzata dal M5s ma senza bandiere di partito in piazza Santi Apostoli, in sostegno di Sigfrido Ranucci e del giornalismo libero. “ Giorgia Meloni ritiri la querela nei confronti del conduttore di Report, e così facciano anche tutti gli altri ministri”. E parlando del regolamento Ue sulle liti temerarie ha aggiunto: “L’Italia si adegui, e non segua l’Unione europea solo quando chiede più armi e tagli al welfare”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

conte meloni ritiri la querela nei confronti di ranucci liti temerarie va seguita l8217ue non solo quando chiede pi249 armi

© Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Meloni ritiri la querela nei confronti di Ranucci. Liti temerarie? Va seguita l’Ue, non solo quando chiede più armi”

Contenuti che potrebbero interessarti

Conte e il siparietto virale in diretta tv: "Come sto io? Ah, Buongiorno..." - Conte, risate in diretta tv: "Stavo per ringraziarti per avermi chiesto come stavo" "Pensava buongiorno, come sta? Da corrieredellosport.it

Conte in confusione in TV alla domanda di Meloni su Buongiorno: “Chi io? Grazie per avermelo chiesto” - L'ultima domanda che gli pongono a DAZN è sulle condizioni del difensore, Alessandro Buongiorno, che è stato costretto a uscire per un risentimento ... Riporta fanpage.it

Flotilla, Conte: Meloni è nervosa, è pugno nello stomaco per lei - "C'è motivo di forte preoccupazione, questa è un'iniziativa che non ci sarebbe stata se avessimo avuto governi, a partire dal nostro, che facevano valere il diritto ... Segnala notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Meloni Ritiri Querela