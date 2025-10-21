Conte | Meloni ritiri la querela nei confronti di Ranucci Liti temerarie? Va seguita l’Ue non solo quando chiede più armi

Giuseppe Conte ha preso la parola dal palco della manifestazione, organizzata dal M5s ma senza bandiere di partito in piazza Santi Apostoli, in sostegno di Sigfrido Ranucci e del giornalismo libero. “ Giorgia Meloni ritiri la querela nei confronti del conduttore di Report, e così facciano anche tutti gli altri ministri”. E parlando del regolamento Ue sulle liti temerarie ha aggiunto: “L’Italia si adegui, e non segua l’Unione europea solo quando chiede più armi e tagli al welfare”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Meloni ritiri la querela nei confronti di Ranucci. Liti temerarie? Va seguita l’Ue, non solo quando chiede più armi”

