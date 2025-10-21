Conte | Meloni ritiri la querela nei confronti di Ranucci – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 “Giorgia Meloni ritiri la querela nei confronti del conduttore di Report, e così facciano anche tutti gli altri Ministri”. Così Giuseppe Conte dal palco della manifestazione, organizzata dal M5s, ma senza bandiere di partito in piazza Santi Apostoli, in sostegno di Sigfrido Ranucci e del giornalismo libero. M5s Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
DURO ATTACCO DI CONTE A MELONI: “NON SI SCAPPA COSÌ DALLE DOMANDE DURANTE UNA CONFERENZA STAMPA” Il Presidente del Movimento 5 Stelle Conte ha attaccato duramente la Premier Meloni per il comportamento avuto durante la confe - facebook.com Vai su Facebook
Conte: Meloni ha tempo per attaccarmi, ma non si è accorta che c’è un genocidio in corso a Gaza - X Vai su X
Ranucci, Conte: "Il partito di Meloni ritiri le querele" - Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando in Piazza Santi Apostoli alla ... Riporta libero.it
Conte: Meloni ritiri la querela nei confronti di Ranucci - (Agenzia Vista) “Giorgia Meloni ritiri la querela nei confronti del conduttore di Report, e così facciano anche tutti gli altri Ministri”. Secondo stream24.ilsole24ore.com
Conte: Meloni ritiri la querela nei confronti di Ranucci – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 “Giorgia Meloni ritiri la querela nei confronti del conduttore di Report, e così facciano anche tutti gli altri Ministri”. msn.com scrive