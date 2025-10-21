Conte | Meloni ritiri la querela nei confronti di Ranucci – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2025 “Giorgia Meloni ritiri la querela nei confronti del conduttore di Report, e così facciano anche tutti gli altri Ministri”. Così Giuseppe Conte dal palco della manifestazione, organizzata dal M5s, ma senza bandiere di partito in piazza Santi Apostoli, in sostegno di Sigfrido Ranucci e del giornalismo libero. M5s Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

