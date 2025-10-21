Conte | Lucca? i gol cambiano i giudizi se segni sei un campione se non lo fai sei una pippa
L’allenatore del Napoli, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia ella sfida di Champions contro il Psv Le parole di Conte. Sulle condizioni fisiche di Scott McTominay, assente nel match perso a Torino, Conte ha dichiarato: « Dipenderà dalle sue sensazioni, oggi ha fatto una parte di allenamento. Se se la sentirà saremo contenti, altrimenti troveremo un’altra soluzione». Sulla partita « Dovremo cercare di mettere in campo una formazione il più possibile equilibrata. Il Psv lo scorso anno ha vinto il campionato olandese, è sempre una delle rivelazioni in Champions». Leggi anche: Conte: «Deciderà McTominay se giocare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Oggi Conte ha parlato anche a Sky Su Lucca, l'allenatore del Napoli ha dichiarato: "Con un gol cambiano i giudizi, se segni sei un campione, se non lo fai sei una pippa"
si e no. Per me Hojlund è stato un grande acquisto. Beukema un buon acquisto, Elmas un acquisto solido. De Bruyne (super), Lang (mah) e Gutierrez (vedremo) non sono acquisti di Conte. Lucca per ora è un acquisto sbagliato specie a quelle cifre. Insomma
