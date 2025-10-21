Conte | Lucca? i gol cambiano i giudizi se segni sei un campione se non lo fai sei una pippa

Ilnapolista.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia ella sfida di Champions contro il  Psv Le parole di Conte. Sulle condizioni fisiche di Scott McTominay, assente nel match perso a Torino, Conte ha dichiarato: « Dipenderà dalle sue sensazioni, oggi ha fatto una parte di allenamento. Se se la sentirà saremo contenti, altrimenti troveremo un’altra soluzione». Sulla partita « Dovremo cercare di mettere in campo una formazione il più possibile equilibrata. Il Psv lo scorso anno ha vinto il campionato olandese, è sempre una delle rivelazioni in Champions». Leggi anche:  Conte: «Deciderà McTominay se giocare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

conte lucca i gol cambiano i giudizi se segni sei un campione se non lo fai sei una pippa

© Ilnapolista.it - Conte: «Lucca? i gol cambiano i giudizi, se segni sei un campione, se non lo fai sei una pippa»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

conte lucca gol cambianoConte: «Lucca? i gol cambiano i giudizi, se segni sei un campione, se non lo fai sei una pippa» - L'allenatore del Napoli, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia ella sfida di Champions contro il Psv ... Secondo ilnapolista.it

conte lucca gol cambianoConte: “L’anno scorso noi underdog, ora con la Champions cambia tutto. Un po’ sfortunati per…” - Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport della nuova stagione alla vigilia della sfida contro il PSV ... Secondo msn.com

conte lucca gol cambianoTrombetti: "Che disastro Lucca, Conte faccia qualcosa per recuperarlo" - Il professore Guido Trombetti nel suo editoriale settimanale ha messo in evidenza la brutta prestazione di Lucca contro il Torino di Baroni. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Lucca Gol Cambiano