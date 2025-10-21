Conte in emergenza | Psv Eindhoven-Napoli le probabili formazioni

Gazzetta.it

Questa sera alle 21 il Napoli gioca ad Eindhoven, contro il Psv, la terza giornata di Champions. I piani di Conte sono complicati dagli infortuni, dal lungo degente Lukaku al fresco acciaccato Hojlund: il tecnico partenopeo dovrebbe poter contare su McTominay dal 1' nel quartetto offensivo alle spalle dell'unica punta Lucca. Ecco le probabili formazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

