Conte finisce all' angolo M5S alla resa dei conti

Il veleno è nella coda, una locuzione che fotografa la strettoia finale che Giuseppe Conte deve superare. Il primo round ieri sera con l'assemblea congiunta di deputati e senatori del Movimento 5 stelle (rigorosamente online), nuovamente impegnata in una tesa discussione interna in seguito ai risultati elettorali deludenti delle sue liste nelle recenti elezioni regionali. In pratica i flop incassati nelle Marche, in Calabria (per di più con Pasquale Tridico candidato) e in Toscana, con i pentastellati inchiodati poco sopra il 4%. Oggi invece l'estremo tentativo di rilancio: alle 17,30 in piazza Santi Apostoli per difendere la libertà di stampa, dopo l'attentato subito da Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Conte finisce all'angolo, M5S alla resa dei conti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

FINISCE 1-0 A TORINO: IL NAPOLI CADE SOTTO IL GOL DELL’EX SIMEONE Il Napoli esce sconfitto dallo Stadio Olimpico Grande Torino: decide la rete di Giovanni Simeone al 31’, che regala i tre punti ai granata. Gli azzurri di Antonio Conte non riesco - facebook.com Vai su Facebook

#NapoliGenoa finisce 2-1 #Conte lancia un chiaro segnale - X Vai su X

Giuseppe Conte finisce all'angolo, M5S alla resa dei conti - Il veleno è nella coda, una locuzione che fotografa la strettoia finale che Giuseppe Conte deve superare. Come scrive iltempo.it

Conte alla Festa del Fatto: “Rientro Di Battista nel M5s? Nel 2022 ne ragionammo, ma non c’erano i presupposti” - Lottomatica segnala come il proprio impegno nella sostenibilità sia stato premiato da un nuovo riconoscimento: il punteggio massimo di ‘AAA’ nella valutazione rilasciata ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Meloni, il Conte Mascetti sarebbe fiero del Conte del M5s - "Ho sentito Conte dire, 'noi non siamo alleati del Pd, abbiamo un progetto, che è mandare a casa Meloni'. Scrive notizie.tiscali.it