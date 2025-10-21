Conte e il doppio impegno | mai un grande feeling con l’Europa

Il doppio fronte campionato–Champions continua a rappresentare una sfida per Antonio Conte. Secondo quanto . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Altri contenuti sullo stesso argomento

Napoli, doppio recupero per Conte in Champions League Buone notizie per Antonio Conte: contro il PSV Eindhoven tornano titolari Buongiorno e Politano, fondamentali per equilibrio e spinta offensiva. Ancora out Hojlund, in attacco spazio a Lorenzo Luc - facebook.com Vai su Facebook

Doppio K.O. pesante per il Napoli e Antonio Conte #TorinoNapoli #SerieAEnilive #DAZN - X Vai su X

Ziliani: "I pianti di Conte sul doppio impegno sono imbarazzanti. Andonio si sta incartando?" - Gli anticipi della settima giornata di campionato sembrano aver ribaltato le gerarchie in chiave scudetto. Segnala msn.com

Conte mette le mani avanti sul doppio impegno, Giordano: "Ha detto una cosa storicamente falsa" - In un intervento televisivo il giornalista sportivo Antonio Giordano ha risposto alle recenti frasi di Antonio Conte. Secondo msn.com

Sky, Ugolini: "Sorpreso da Anguissa, ha ripetuto una stessa frase di Conte” - Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8, è intervenuto il giornalista Sky Massimo Ugolini: "Conte dice che la squadra non è ancora rodata per il doppio ... Lo riporta tuttonapoli.net