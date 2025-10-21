Conte dopo le dimissioni di Appendino | dialogo con la base e apertura al progetto civico

AGI - Nessun processo, nessun  redde rationem, assicura un dirigente del  M5s. La riunione dei gruppi parlamentari di stasera, a partire dalle 21 e completamente da remoto, servirà a chiarire le ragioni che hanno portato alle dimissioni di Chiara Appendino  dalla carica di vice-presidente a pochi giorni dal rinnovo della presidenza  M5s,  Giuseppe Conte  compreso. "Questa sera abbiamo una assemblea congiunta perché la volta scorsa abbiamo iniziato, ma non abbiamo concluso la discussione", ha spiegato il leader M5S. "Continueremo il confronto politico in una forza che ha al centro il confronto con la base. 🔗 Leggi su Agi.it

conte dopo le dimissioni di appendino dialogo con la base e apertura al progetto civico

