AGI - Nessun processo, nessun redde rationem, assicura un dirigente del M5s. La riunione dei gruppi parlamentari di stasera, a partire dalle 21 e completamente da remoto, servirà a chiarire le ragioni che hanno portato alle dimissioni di Chiara Appendino dalla carica di vice-presidente a pochi giorni dal rinnovo della presidenza M5s, Giuseppe Conte compreso. "Questa sera abbiamo una assemblea congiunta perché la volta scorsa abbiamo iniziato, ma non abbiamo concluso la discussione", ha spiegato il leader M5S. "Continueremo il confronto politico in una forza che ha al centro il confronto con la base. 🔗 Leggi su Agi.it

Conte dopo le dimissioni di Appendino: dialogo con la base e apertura al progetto civico