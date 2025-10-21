Conte che aria dimessa | Il 6-2 non è un caso Sarà un anno complesso lo dico dal ritiro

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico azzurro molto più deluso che grintoso nel post-partita: "Obbligati a fare mercato, non è facile inserire tanti giocatori. Cambiare tatticamente? No, non penso sia giusto sacrificare i quattro centrocampisti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte, che aria dimessa: "Il 6-2 non è un caso. Sarà un anno complesso, lo dico dal ritiro..."

