Conte che aria dimessa | Il 6-2 non è un caso Sarà un anno complesso lo dico dal ritiro
Il tecnico azzurro molto più deluso che grintoso nel post-partita: "Obbligati a fare mercato, non è facile inserire tanti giocatori. Cambiare tatticamente? No, non penso sia giusto sacrificare i quattro centrocampisti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Lo strano caso di Antonio Conte che ha scelto di fare il demotivatore: con l'aria del cane bastonato svaluta il lavoro della società e il valore dei giocatori e non si accorge che scherza col fuoco La sconfitta in casa di un Milan dove Modric ha trasformato con la s - X Vai su X
Psv-Napoli 6-2, le parole di Conte: «Dobbiamo cercare l'alchimia dello scorso anno» - Disastro azzurro contro il Psv, con gli azzurri che escono sconfitti malamente dalla terza giornata di Champions League. Secondo msn.com