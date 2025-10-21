Container nei primi sei mesi crescono Capodistria e Fiume Trieste cala del 1,7 per cento

Mentre il porto sloveno di Capodistria ha toccato, ai primi di ottobre, il traguardo del milione di teu movimentati e promette di chiudere l’anno in crescita sul 2024 e anche lo scalo croato di Fiume cresce con il nuovo terminal di Maersk, Trieste è in decisa flessione, con il molo VII che porta. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

