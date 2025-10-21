Consorzio Turistico Bagnoli-Laceno | nuovo corso e strategie per il rilancio dell’Irpinia
Nello scorso mese di giugno il Consorzio Turistico Bagnoli ha nominato il nuovo Direttore Angelo Mattia Rocco. Si riporta di seguito un resoconto delle attività svolte nei primi quattro mesi, al fine di tracciare anche un quadro degli obiettivi per i mesi a venire.Ripartenza istituzionale.
Oggi su Grosseto - La Nazione intervista a @Gabriella Orlando di Confcommercio e Riemma Enzo del Maremma Experience - Consorzio Turistico - Toscana
Consorzio Turistico Bagnoli, Rocco traccia un primo bilancio: passi in avanti nel segno della valorizzazione del territorio. Dal brand Irpinia al Laceno short festival - E' un bilancio positivo quello del Consorzio Turistico Bagnoli, a quattro mesi dall'insediamento del nuovo direttore Angelo Mattia Rocco nel segno del rilancio di turismo e commercio.
Anche senza seggiovie il Laceno è sold out ma ora si punta al rilancio - La tendenza era apparsa evidente fin dall'immediato post-
Bagnoli Irpino, ecco il nuovo Laceno. Parte la gara d'appalto: sulla vetta si arriverà in seggiovia - Il Comune di Bagnoli Irpino ha pubblicato la determina di indizione della gara per la concessione della gestione delle nuove seggiovie.