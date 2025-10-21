Consolato italiano non rilascia i visti per uscire da Gaza | Farnesina tace responsabilità penali
Oltre 50 persone attendono il visto per lasciare Gaza e raggiungere l’Italia. Nonostante le ordinanze del Tribunale di Roma, il Consolato italiano a Gerusalemme non si è ancora attivato in tal senso. Gli avvocati di ASGI avvertono: "l’inadempienza potrebbe configurare responsabilità penale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Il Consolato Generale d’Italia augura buona Festa della Repubblica a tutti i cittadini italiani #FestadellaRepubblica #Consolato_Italiano_Ginevra #ConsolatodItaliaGinevra #Italy_in_Geneva - facebook.com Vai su Facebook
«Dopo un’iniziale interlocuzione, il consolato italiano ha smesso di rispondere alla richiesta di garantire l’uscita in sicurezza delle persone da Gaza», dice Erminia Rizzi, operatrice legale dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (Asgi) - X Vai su X
Consolato italiano non rilascia i visti per uscire da Gaza: “Farnesina tace, responsabilità penali” - Nonostante le ordinanze del Tribunale di Roma, il Consolato italiano a Gerusalemme non si è ancora attivato in tal senso. Da fanpage.it