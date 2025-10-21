Consiglio otto ore per discutere tre punti su tredici Bagarre in aula su Fabrizio Quattrocchi
Tredici punti all’ordine del giorno, ne vengono discussi tre: approvata la ratifica della delibera di giunta per la candidatura a un finanziamento per la messa in sicurezza della scuola Vito Fabiano; approvata la mozione della Lega per una intitolazione a Fabrizio Quattrocchi; respinta quella del. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
