Consiglio di Stato | Le biciclette non possono essere legate a pali cancellate o strutture pubbliche

Firenzepost.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le bici non possono essere legate a pali, cancellate o strutture pubbliche, lo stabilisce il Consiglio di Stato. E' quanto scrive scrive Sara Astorino, consulente legale di Aduc. La quale spiega, appunto, che "il Consiglio di Stato con la sentenza n. 73532025 del 17 Settembre 2025 (1) ha preso una decisione destinata a ripercuotersi ben oltre il caso specifico, su tutto il territorio nazionale" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

