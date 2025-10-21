Consigliere comunale e madre morti a pochi minuti di distanza | fissati i funerali

Sono stati fissati i funerali di Gianfranco Rambelli e Anna Luisa Baldini, il consigliere comunale 56enne di Bagnacavallo e la madre 88enne, deceduti improvvisamente nella serata di venerdì. Per chi vuole porgere un ultimo saluto, le salme saranno esposte alla camera mortuaria di Lugo domani. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

