Consigliere comunale e madre morti a pochi minuti di distanza | fissati i funerali

Sono stati fissati i funerali di Gianfranco Rambelli e Anna Luisa Baldini, il consigliere comunale 56enne di Bagnacavallo e la madre 88enne, deceduti improvvisamente nella serata di venerdì. Per chi vuole porgere un ultimo saluto, le salme saranno esposte alla camera mortuaria di Lugo domani. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondisci con queste news

Oggi alle ore 16:30 si svolgerà il Consiglio Comunale, a Palazzo Marino. ? La seduta inizierà con gli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri. Seguiranno ordini del giorno, la Modifica della composizione di alcune Commissioni consiliari, la trattaz - facebook.com Vai su Facebook

Morti a pochi minuti di distanza, l’addio al consigliere FdI Rambelli e mamma - Il corteo partirà giovedì alle 10 dall’obitorio di Lugo alla volta della Pieve di San Pietro in Sylvis di Bagnacavallo ... Come scrive msn.com

Consigliere comunale muore poco dopo la morte della madre, probabile malore per entrambi - Un consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Bagnacavallo è morto nella serata del 17 ottobre 2025 poco dopo il decesso della madre ... Da ravennaedintorni.it

Bagnacavallo, la madre si sente male e il figlio che la soccorre ha un malore: morti entrambi - A perdere la vita a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro: Anna Luisa Baldini, pensionata 86enne e il figlio, il consigliere comunale del piccolo comune romagnolo del Ravennate Gianfranco Rambelli ... Secondo corrieredibologna.corriere.it