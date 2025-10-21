Conservatorio ‘Nicola Sala’ voce e canzone napoletana | venerdì al via Sannio Festival
Tempo di lettura: 2 minuti Il Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento, sede del Corso di Laurea di Primo e Secondo Livello in Canto – Canzone Classica Napoletana, organizza la V edizione del Sannio Festival della voce e della canzone napoletana. L’intera manifestazione si svolgerà presso il Teatro San Vittorino di Benevento, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Si inizia venerdì 24 ottobre con un ricco programma di eventi: Ore 15:00 – Presentazione del libro La canzone napoletana in radio Storia, politica e programmazione musicale dal 1926 al 1952, di Luigi Ottaiano e Nadia Sodano (ed. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
