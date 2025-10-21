Conservatorio ‘Nicola Sala’ voce e canzone napoletana | venerdì al via Sannio Festival

Tempo di lettura: 2 minuti Il Conservatorio Statale di Musica  Nicola Sala  di Benevento, sede del Corso di Laurea di Primo e Secondo Livello in  Canto –   Canzone Classica Napoletana,   organizza la V edizione del  Sannio Festival   della voce e della canzone napoletana.  L’intera manifestazione si svolgerà presso il Teatro San Vittorino di Benevento, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Si inizia  venerdì 24 ottobre  con un ricco programma di eventi: Ore  15:00  – Presentazione del libro  La canzone napoletana in radio Storia, politica e programmazione musicale dal 1926 al 1952, di Luigi Ottaiano e Nadia Sodano (ed. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

