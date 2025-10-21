Conselice tornano i cantieri sportivi educativi per coniugare lo sport con l' attività didattica
Anche per l’anno scolastico 2025-2026 a Conselice prende il via il progetto dei “cantieri sportivi educativi”, per i quali sono aperte le iscrizioni. Il progetto, che trae la sua origine dalla legge regionale 22024, mira a integrare le attività pomeridiane sportive e didattiche, con il doppio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
