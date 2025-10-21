Conoscere la storia per evitare la guerra la mostra di graphic novel che ricorda il 1944
A Meldola, in Galleria Michelacci, a partire dal 1 novembre (alle 1o) viene inaugurata la mostra "Conoscere la storia per evitare la guerra 1944 - 2025", un'esposizione di graphic novel curata dalla sezione di Forlì dell'Unione nazionale sottufficiali italiani. L'esposizione, pensata da Mirna. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
L’editoriale / Conoscere la storia per evitare le derive - Dopo la rivoluzione culturale del ’68, sta iniziando a prendere forma la controrivoluzione del ’25. Si legge su ilmessaggero.it