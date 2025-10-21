Conoscere la Skincare Coreana in 8 punti
La skincare coreana (o K-beauty ) rappresenta una tendenza globale. Si tratta di un approccio alla cura della pelle radicata nella filosofia estetica coreana, che da sempre valorizza la pelle levigata, luminosa e uniforme. Va oltre il semplice trucco o uso di cosmetici: è un rituale quotidiano. Prevenzione, ingredienti naturali e formule delicatissime, sono questi i capi saldi della skincare coreana. La diffusione della skincare coreana non ha solo introdotto nuovi prodotti o rituali, ma ha anche segnato un cambio di mentalità. Grazie a questo trend, molte persone hanno iniziato a conoscere meglio la propria pelle, a capire quali fattori la danneggiano, come sole, stress, routine sbagliate e quali ingredienti sono più adatti al proprio tipo di pelle. 🔗 Leggi su Newsagent.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Alumni Gala Dinner Grazie al sostegno di Hino Natural Skincare Durante la serata abbiamo avuto l’occasione di conoscere da vicino i prodotti Hino Natural Skincare, una linea di cosmetici che coniuga attenzione per la pelle, ricerca scientifica e sosteni - facebook.com Vai su Facebook
K-Beauty: 5 nuovi trend coreani dal jamsu al dangyuja - La skincare coreana continua a influenzare il mondo della bellezza con rituali innovativi e ingredienti naturali dalle proprietà sorprendenti. Scrive amica.it
Skincare coreana, i prodotti migliori in sconto per il Prime Day 2025 che faranno risplendere la tua pelle - Per una pelle luminosa, rimpolpata e bouncy come quella delle ragazze coreane, lo shopping a tema K- Segnala vanityfair.it
"Impazza la skincare della Corea del Sud" - Veronica Visconti, ceo di 'Hellabe', porta la skincare coreana a Reggio Emilia con un approccio innovativo. Lo riporta ilrestodelcarlino.it