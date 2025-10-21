La skincare coreana (o K-beauty ) rappresenta una tendenza globale. Si tratta di un approccio alla cura della pelle radicata nella filosofia estetica coreana, che da sempre valorizza la pelle levigata, luminosa e uniforme. Va oltre il semplice trucco o uso di cosmetici: è un rituale quotidiano. Prevenzione, ingredienti naturali e formule delicatissime, sono questi i capi saldi della skincare coreana. La diffusione della skincare coreana non ha solo introdotto nuovi prodotti o rituali, ma ha anche segnato un cambio di mentalità. Grazie a questo trend, molte persone hanno iniziato a conoscere meglio la propria pelle, a capire quali fattori la danneggiano, come sole, stress, routine sbagliate e quali ingredienti sono più adatti al proprio tipo di pelle. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Conoscere la Skincare Coreana in 8 punti