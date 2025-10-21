Conosce una 25enne per un annuncio di lavoro poi l’orrore | straniero irregolare arrestato

Era un giorno come tanti per una giovane donna di 25 anni, impegnata nella ricerca di un’opportunità lavorativa come accade a moltissime persone. Un annuncio online, una risposta ricevuta, una conversazione apparentemente innocua: tutto sembrava seguire una traiettoria normale, una delle tante interazioni che ogni giorno popolano le piattaforme digitali. E invece, da quello scambio virtuale si è innescato un incubo reale, una spirale di violenza e sopraffazione che si è conclusa solo grazie all’intervento provvidenziale dei Carabinieri. Leggi anche: Femminicidio Pamela Genini, il racconto dell’ex: “La violentava, lei rimase incinta ma abortì” La cronaca nera torna a parlare di trappole digitali, dove dietro un profilo social può nascondersi chiunque, anche chi è pronto a trasformare un pretesto di lavoro in un’aggressione brutale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

