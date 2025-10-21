Coniugi uccisi a Serranova | condannato a 27 anni di reclusione l' unico imputato
BRINDISI - L'87enne Cosimo Calò è stato ritenuto responsabile dell'omicidio del fratello Antonio e di sua moglie Caterina Martucci. La corte d'assise del tribunale di Brindisi (presidente Maurizio Saso; a latere Adriano Zullo) ha condannato l'imputato a 27 anni di reclusione poco dopo le 14 di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
«Uccise il fratello e la cognata»: condannato a 27 anni di reclusione - E' stato condannato a 27 anni di reclusione Cosimo Calò, 87 anni, di San Vito dei Normanni (in provincia di Brindisi), con l'accusa di avere ammazzato nella loro casa di ... Da msn.com
Coniugi uccisi, i fermati sono due - Sono due le persone fermate daicarabinieri per il duplice omicidio degli anziani coniugi diMontelupone. Lo riporta ilsecoloxix.it
Coniugi uccisi, omicida e' macedone - L'assassino deglianziani coniugi Marconi uccisi a Montelupone sarebbel'imbianchino macedone interrogato per tutta la notte nellacaserma dei carabinieri. Scrive ilsecoloxix.it