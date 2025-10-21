L’atteso incontro tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e l’omologo russo Sergei Lavrov è stato è stato momentaneamente messo in standby. Lo ha detto alla Cnn un funzionario della Casa Bianca, senza chiarire il motivo del rinvio: il vertice si sarebbe dovuto tenere questa settimana. La fonte dell’emittente ha comunque evidenziato che i due ministri degli Esteri nutrono aspettative divergenti sulla possibile fine dell’invasione russa dell’ Ucraina: Rubio e Lavrov il 20 ottobre hanno avuto un colloquio telefonico dopo quello del 16 ottobre tra Donald Trump e Vladimir Putin. Non è escluso, stando alla fonte, che in settimana tornino a sentirsi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Congelato l’incontro tra Rubio e Lavrov