Confronto dialogo innovazione al Festival della Cultura Finanziaria

Si è conclusa venerdì 17 ottobre, con grande partecipazione e successo, l’edizione 2025 del Festival della Cultura Finanziaria, coorganizzato con il comune di Catania, grazie al sostegno del Sindaco Enrico Trantino, e patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana (ARS).Due intense giornate che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altre letture consigliate

CONSULENTI DEL LAVORO A CONFRONTO Gargano in Formazione, due giorni di dialogo e crescita: consulenti del lavoro a confronto su diritto, parità e futuro - facebook.com Vai su Facebook

Si chiude il #LeadershipForum, due giornate straordinarie di dialogo, confronto e intuizioni preziose dedicate alla leadership: dalle radici del #purpose e dell'autenticità, verso le nuove evoluzioni della leadership sapiens necessarie per affrontare le grandi sfid - X Vai su X

Confronto, dialogo, innovazione e partecipazione protagonisti dell’edizione 2025 del Festival della Cultura Finanziaria - Si è conclusa venerdì 17 ottobre, con grande partecipazione e successo, l’edizione 2025 del Festival della Cultura Finanziaria, coorganizzato con il Comune di Catania, grazie al sostegno del Sindaco A ... Come scrive msn.com

Roma capitale del dialogo: torna il Festival della Diplomazia 2025 tra politica, scienza e cultura - Dal 14 al 24 ottobre 2025, Roma ospita la sedicesima edizione del Festival della Diplomazia, un evento che da anni racconta e interpreta il mondo attraverso ... gaeta.it scrive

AI & VR Festival Multiverse World: Torino al centro del dialogo nazionale su Intelligenza Artificiale e innovazione - Centinaia di visitatori al Museo Nazionale del Cinema per la IV edizione del Festival promosso da Angi: istituzioni e imprese si confrontano su etica, transizione energetica e il futuro digitale ... Scrive adnkronos.com