Confiscati ad Asti beni per 2mln ad un uomo legato agli interessi delle ' ndrine calabresi in Piemonte

La Direzione Investigativa Antimafia, unitamente al Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti, ha dato esecuzione ad un decreto di confisca di prevenzione emesso dal Tribunale di Torino su proposta del Direttore della DIA, nei confronti del nucleo familiare di un noto pregiudicato astigiano, attinto da numerosi provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale e venuto alla ribalta. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Confiscati ad Asti beni per 2mln ad un uomo legato agli interessi delle 'ndrine calabresi in Piemonte

