Confiscati ad Asti beni ad un uomo legato agli interessi delle ' ndrine calabresi in Piemonte

Feedpress.me | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Direzione Investigativa Antimafia, unitamente al Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti, ha dato esecuzione ad un decreto di confisca di prevenzione emesso dal Tribunale di Torino  su proposta del Direttore della DIA, nei confronti del nucleo familiare di un noto pregiudicato astigiano, attinto da numerosi provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale e venuto alla ribalta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

confiscati ad asti beni ad un uomo legato agli interessi delle ndrine calabresi in piemonte

