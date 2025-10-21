Conferenza stampa Xabi Alonso pre Real Madrid Juve LIVE | La sfida contro i bianconeri è un classico d’Europa ci siamo preparati bene e vogliamo la terza vittoria Su Vinicius…

di Marco Baridon Conferenza stampa Xabi Alonso pre Real Madrid Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del terzo match di Champions League 202526. 6 partite senza vittoria: 5 pareggi e 1 sconfitta, l’ultima, clamorosa, contro il Como. La Juve è chiamata a rialzarsi, e il palcoscenico è quello della Champions League: domani i bianconeri saranno ospiti al Bernabeu del Real Madrid, per centrare il primo successo europeo di questa stagione dopo i due pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal. Nel giorno di vigilia, martedì 21 ottobre, Xabi Alonso interviene in conferenza stampa alle 13.15 per presentare il match davanti ai media. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Xabi Alonso pre Real Madrid Juve LIVE: «La sfida contro i bianconeri è un classico d’Europa, ci siamo preparati bene e vogliamo la terza vittoria. Su Vinicius…»

Argomenti simili trattati di recente

Era il 2019 e Matteo Salvini, al governo con Giuseppe Conte, scherzava in conferenza stampa: “Stiamo lavorando con l’ambasciatore francese per riprenderci la Gioconda”. Aveva intenti meno giocosi, in quel periodo, la sottosegretaria alla Cultura leghista Lu - facebook.com Vai su Facebook

"Niente Tomahawk, niente soldi, niente conferenza stampa qui dentro. Arrivederci!" Trump ha cacciato Zelensky in fretta, non gli ha nemmeno permesso di tenere la conferenza stampa alla Casa Bianca. Zelensky ha dovuto trovare un posto all'esterno c - X Vai su X

Xabi Alonso manda un messaggio alla Juve: «Consapevoli di ciò che ci attende, vogliamo fare passi avanti…». Poi svela le condizioni di Huijsen e Mbappé! - Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match col Getafe. Scrive juventusnews24.com

QUI REAL - Fissato l'orario della conferenza stampa di Xabi Alonso - È ufficialmente scattato il conto alla rovescia verso una delle notti più attese di Champions League. Lo riporta tuttojuve.com

Pagina 2 | "Campionato falsato!": Xabi Alonso, la protesta e come sta il Real con un occhio alla Juve - L'ex Bayer Leverkusen, poi, ha parlato del recupero di Mendy e del possibile cambio di modulo: “È una notizia molto positiva che Mendy sia disponibile. Scrive tuttosport.com