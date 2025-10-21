Conferenza stampa Xabi Alonso | Juve? È un classico d’Europa vogliamo la terza vittoria in Champions Noi non dobbiamo dimenticare la storia della Juventus Yildiz? Ha avuto una crescita incredibile
La Juventus arriva da sei gare senza vittorie: cinque pareggi e una sconfitta, l'ultima – pesantissima – contro il Como. Ora i bianconeri sono chiamati a reagire, e lo scenario non potrebbe essere più prestigioso: la .
Real Madrid-Juventus, le parole di Xabi Alonso:"La Juventus è una squadra tatticamente molto capace".
La conferenza di Xabi Alonso alla vigilia di Real Madrid-Juventus: le parole del tecnico dei Blancos - Giornata di vigilia anche in casa Real Madrid, con i Blancos che si preparano a ricevere la Juventus al Bernabeu in vista della ...
Xabi Alonso: «Real-Juve è un Clasico del calcio europeo, non bisogna sottovalutare una squadra in difficoltà»