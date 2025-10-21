Conferenza stampa Xabi Alonso alla vigilia di Real Madrid-Juve: le parole prima del terzo match di Champions League 202526 La Juventus arriva da sei gare senza vittorie: cinque pareggi e una sconfitta, l’ultima – pesantissima – contro il Como. Ora i bianconeri sono chiamati a reagire, e lo scenario non potrebbe essere più prestigioso: la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Conferenza stampa Xabi Alonso: «Juve? È un classico d'Europa, vogliamo la terza vittoria in Champions. Noi non dobbiamo dimenticare la storia della Juventus. Yildiz? Ha avuto una crescita incredibile»