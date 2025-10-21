Conferenza stampa Vecchi post Inter U23 Renate | Manca un rigore evidentissimo su La Gumina! Avremmo dovuto chiudere il primo tempo avanti

Inter News 24 Conferenza stampa Vecchi post Inter U23 Renate: le parole del tecnico della seconda squadra nerazzurra dopo il pari in Serie C. La conferenza stampa di Stefano Vecchi al termine di Inter U23 Renate, match del 9° turno di Serie C finito sull’1 a 1. SUL MATCH – « Abbiamo fatto una buonissima gara, in particolare un ottimo primo tempo. Probabilmente, anzi sicuramente, avremmo dovuto chiuderlo in vantaggio. Invece nell’unica chance concessa al Renate ci hanno fatto gol. Il secondo tempo è stato più equilibrato, nessuno ha avuto grandi chance, è stato battagliato. Sicuramente di positivo c’è che i ragazzi non si sono triati indietro, hanno provato a vincere la gara fino all’ultimo ». 🔗 Leggi su Internews24.com

