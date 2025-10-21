Conferenza stampa Vecchi post Inter U23 Renate | Manca un rigore evidentissimo su La Gumina! Avremmo dovuto chiudere il primo tempo avanti
Inter News 24 Conferenza stampa Vecchi post Inter U23 Renate: le parole del tecnico della seconda squadra nerazzurra dopo il pari in Serie C. La conferenza stampa di Stefano Vecchi al termine di Inter U23 Renate, match del 9° turno di Serie C finito sull’1 a 1. SUL MATCH – « Abbiamo fatto una buonissima gara, in particolare un ottimo primo tempo. Probabilmente, anzi sicuramente, avremmo dovuto chiuderlo in vantaggio. Invece nell’unica chance concessa al Renate ci hanno fatto gol. Il secondo tempo è stato più equilibrato, nessuno ha avuto grandi chance, è stato battagliato. Sicuramente di positivo c’è che i ragazzi non si sono triati indietro, hanno provato a vincere la gara fino all’ultimo ». 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Forza Italia. . Conferenza Stampa Forza Italia - Stati Generali della Casa - facebook.com Vai su Facebook
"Niente Tomahawk, niente soldi, niente conferenza stampa qui dentro. Arrivederci!" Trump ha cacciato Zelensky in fretta, non gli ha nemmeno permesso di tenere la conferenza stampa alla Casa Bianca. Zelensky ha dovuto trovare un posto all'esterno c - X Vai su X
Milan-Fiorentina, dalla conferenza stampa tre messaggi importanti di Allegri alla squadra (Video) - Conferenza stampa, in tarda mattinata, nel centro sportivo rossonero di Milanello: alla vigilia di Milan- Scrive msn.com
MARKET DRIVER: Bce sarà cauta in conferenza stampa post riunione (Rbc C.M.) - Il dato odierno sull'inflazione dell'Eurozona arriva dopo una serie di dati solidi, con un'accelerazione sia del Pil del primo trimestre che dei dati sui salari negoziati e con i ... Lo riporta milanofinanza.it
In una conferenza stampa, Benjamin Netanyahu non ha fornito veri dettagli sul piano per occupare la città di Gaza - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non ha fornito veri dettagli sul contestato piano del suo governo per occupare la città di Gaza, durante una conferenza stampa organizzata domenica ... Scrive ilpost.it