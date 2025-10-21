Conferenza stampa Tudor pre Real Madrid Juve | Non penso a me ma ad aiutare la squadra Con un altro sorteggio saremmo stati primi… Mi aspetto una grande reazione
Conferenza stampa Tudor pre Real Madrid Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del terzo match di Champions League 202526. 6 partite senza vittoria: 5 pareggi e 1 sconfitta, l’ultima, clamorosa, contro il Como. La Juve è chiamata a rialzarsi, e il palcoscenico è quello della Champions League: domani i bianconeri saranno ospiti al Bernabeu del Real Madrid, per centrare il primo successo europeo di questa stagione dopo i due pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal. LA CONFERENZA STAMPA DI THURAM ALLA VIGILIA DI REAL MADRID JUVE Nel giorno di vigilia, martedì 21 ottobre, Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alle 19. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
– Questa mattina, nella suggestiva , si è svolta la conferenza stampa di presentazione della - facebook.com Vai su Facebook
"Niente Tomahawk, niente soldi, niente conferenza stampa qui dentro. Arrivederci!" Trump ha cacciato Zelensky in fretta, non gli ha nemmeno permesso di tenere la conferenza stampa alla Casa Bianca. Zelensky ha dovuto trovare un posto all'esterno c - X Vai su X
Tudor, diretta conferenza Real Madrid-Juve: tutte le dichiarazioni - I bianconeri affronteranno domani sera il Real Madrid al Bernabeu per cercare di trovare la prima vittoria in Champions League do ... tuttosport.com scrive
Real Madrid-Juventus, Tudor in conferenza stampa - Alla vigilia del match, martedì 21 ottobre, Igor Tudor parlerà in conferenza stampa alle 19:30 per presentare la sfida davanti ai media. Lo riporta ilbianconero.com
Real Madrid Juve: chi parla in conferenza stampa con mister Tudor. La decisione ufficiale alla vigilia del match di Champions League - La decisione ufficiale alla vigilia del match di Champions League Come appreso da Juventusnews24, sarà Khéphren Thuram ad affi ... juventusnews24.com scrive