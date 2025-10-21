Conferenza stampa Tudor pre Real Madrid Juve | Non penso a me ma ad aiutare la squadra Con un altro sorteggio saremmo stati primi… Mi aspetto una grande reazione

Juventusnews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa Tudor pre Real Madrid Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del terzo match di Champions League 202526. 6 partite senza vittoria: 5 pareggi e 1 sconfitta, l’ultima, clamorosa, contro il Como. La Juve è chiamata a rialzarsi, e il palcoscenico è quello della Champions League: domani i bianconeri saranno ospiti al Bernabeu del Real Madrid, per centrare il primo successo europeo di questa stagione dopo i due pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal. LA CONFERENZA STAMPA DI THURAM ALLA VIGILIA DI REAL MADRID JUVE Nel giorno di vigilia, martedì 21 ottobre, Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alle 19. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conferenza stampa tudor pre real madrid juve non penso a me ma ad aiutare la squadra con un altro sorteggio saremmo stati primi8230 mi aspetto una grande reazione

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor pre Real Madrid Juve: «Non penso a me ma ad aiutare la squadra. Con un altro sorteggio saremmo stati primi… Mi aspetto una grande reazione»

Argomenti simili trattati di recente

conferenza stampa tudor preTudor, diretta conferenza Real Madrid-Juve: tutte le dichiarazioni - I bianconeri affronteranno domani sera il Real Madrid al Bernabeu per cercare di trovare la prima vittoria in Champions League do ... tuttosport.com scrive

Real Madrid-Juventus, Tudor in conferenza stampa - Alla vigilia del match, martedì 21 ottobre, Igor Tudor parlerà in conferenza stampa alle 19:30 per presentare la sfida davanti ai media. Lo riporta ilbianconero.com

conferenza stampa tudor preReal Madrid Juve: chi parla in conferenza stampa con mister Tudor. La decisione ufficiale alla vigilia del match di Champions League - La decisione ufficiale alla vigilia del match di Champions League Come appreso da Juventusnews24, sarà Khéphren Thuram ad affi ... juventusnews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Tudor Pre