Conferenza stampa Thuram pre Real Madrid Juve LIVE | le sue dichiarazioni

Juventusnews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Conferenza stampa Thuram pre Real Madrid Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del terzo match di Champions League 202526. 6 partite senza vittoria: 5 pareggi e 1 sconfitta, l’ultima, clamorosa, contro il Como. La Juve è chiamata a rialzarsi, e il palcoscenico è quello della Champions League: domani i bianconeri saranno ospiti al Bernabeu del Real Madrid, per centrare il primo successo europeo di questa stagione dopo i due pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal. LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR ALLA VIGILIA DI REAL MADRID JUVE Nel giorno di vigilia, martedì 21 ottobre, Khephren Thuram interviene in conferenza stampa alle 19. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conferenza stampa thuram pre real madrid juve live le sue dichiarazioni

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Thuram pre Real Madrid Juve LIVE: le sue dichiarazioni

Scopri altri approfondimenti

conferenza stampa thuram preUnion SG-Inter, conferenza Chivu: "Dobbiamo mantenere entusiasmo. Stiamo cercando di recuperare Thuram, ma non ci sarà contro il Napoli" - Stiamo cercando di recuperare Thuram, ma non ci sarà contro il Napoli". Riporta eurosport.it

conferenza stampa thuram preInfortunio Thuram, c’è l’annuncio di Chivu: i nuovi tempi di recupero - Infortunio Thuram – Segnali non incoraggianti per Thuram e per il suo ritorno in campo dopo il recente infortunio. fantamaster.it scrive

Inter, Chivu annuncia: "Thuram contro il Napoli non ci sarà" - Christian Chivu in conferenza stampa ha parlato dell'Inter soffermandosi sul forfait di Thuram per la partita di sabato prossimo contro il Napoli. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Thuram Pre