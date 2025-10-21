Conferenza stampa Courtois pre Real Madrid Juve | Stiamo difendendo molto bene con tutti gli 11 giocatori Fino all’ultimo secondo devi essere pronto

Conferenza stampa Courtois pre Real Madrid Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del terzo match di Champions League 202526. Domani i bianconeri saranno ospiti al Bernabeu del Real Madrid, per centrare il primo successo in Champions League di questa stagione dopo i due pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal. Nel giorno di vigilia, martedì 21 ottobre, Courtois interviene in conferenza stampa alle 13.15 per presentare il match davanti ai media. segue LIVE le sue parole. PIÙ PROTETTO DAI COMPAGNI – « Penso che sono momenti diversi, ora stiamo difendendo molto bene con tutti gli 11 giocatori con una buona intensità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Courtois pre Real Madrid Juve: «Stiamo difendendo molto bene con tutti gli 11 giocatori. Fino all’ultimo secondo devi essere pronto»

