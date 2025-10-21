Confederazione europea gourmets Albarosa Zoffoli nominata presidente
Primo ritrovo dopo l’estate della Confederazione Europea dei Gourmets, Consolato di Romagna, al ristorante Ponte Giorgi di Mercato Saraceno. Erano una ventina anche per salutare il nuovo console della Romagna Albarosa Zoffoli di Gatteo Mare che ha preso il posto di Franca Cantergiani Bettini di Cesena. L’evento è stato organizzato proprio da Albarosa Zoffoli che è anche coordinatrice "Lady Chef" della Regione Emilia Romagna e che ha vinto anche il Leone d’Oro culinario a Venezia per il suo grande percorso come chef. Erano presenti Pier Ugo Verduri presidente nazionale dei Gourmtes, Auretta Prata tesoriere nazionale, Maria Grazia Sorbera di Cesena cofondatrice dell’azienda "Uniquepels alta cosmesi" e la chef Emanuela Fabbri di Bellaria Igea Marina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
