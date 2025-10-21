Confartigianato Toscana | Senza infrastrutture non c' è futuro

Firenze, 21 ottobre 2025 - "Stiamo seguendo con attenzione le questioni infrastrutturali che toccano la vita quotidiana delle nostre aziende, dalla viabilità della Firenze-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li) alle opere di collegamento tra porti e aree produttive, perché senza infrastrutture moderne e sicure non c'è futuro per l'autotrasporto e per l'economia toscana". Lo ha detto Roberto Tegas, presidente di Confartigianato Trasporti Toscana, in occasione di un evento a Sesto Fiorentino (Firenze). Il confronto, si legge in una nota, ha toccato temi strategici per il futuro del settore come la transizione ecologica e il rinnovo del parco mezzi, la digitalizzazione e le nuove tecnologie applicate alla logistica, la formazione professionale e la carenza di autisti qualificati, il passaggio generazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

