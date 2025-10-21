Confartigianato incontra il Sindaco di Ginosa | confronto  costruttivo sulla pista ciclabile di via Martiri d’Ungheria

Tarantini Time Quotidiano Si è svolto ieri mattina, presso il Municipio di Ginosa, l’incontro tra una delegazione di Confartigianato, guidata dal Segretario generale Fabio Paolillo, e il Sindaco Vito Parisi, alla presenza dell’Assessore comunale al Commercio e Artigianato Vincenzo Piccenna. Tema centrale dell’incontro è stata la realizzazione della nuova pista ciclabile su via Martiri d’Ungheria, intervento che negli ultimi giorni ha suscitato dibattito e preoccupazioni tra gli esercenti della zona. L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e confronto costruttivo. Confartigianato ha espresso apprezzamento per la disponibilità dell’Amministrazione comunale ad ascoltare e valutare ogni proposta o suggerimento utile ad attenuare eventuali criticità che la nuova infrastruttura potrebbe comportare per l’economia di vicinato. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

