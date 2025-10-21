Conerobus i sindacati contro il piano quinquennale | Non possono essere i lavoratori e i cittadini a farne le spese

ANCONA – Resta di «forte preoccupazione» il quadro della situazione di Conerobus. Questo secondo i sindacati che, questa mattina, martedì 21 ottobre, si è incontrata nuovamente con il Consiglio di amministrazione. Presente anche la Rsu.

