Nel salotto di Sky si commentano le parole del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo dopo la brutta sconfitta contro il psd in Champions Boban: «È evidente che la difesa è in grandissima difficoltà e i centrocampisti non pressano quasi mai. Ci vogliono due centrocampisti super difensivi. Anguissa che è quello che deve soffrire non ce la fa più si stacca tutto. Oggi si vedeva De Bruyne che camminava e McTominay che va in mezzo, sono situazioni che poi paghi e ce ne sono mille» Condò: « In questo momento Conte è l’argine che separa il Napoli da quello che è successo due anni fa dopo Spalletti. Invece Conte è rimasto e metterà argine perché l’atteggiamento era lo stesso che alla prima cosa che non va bene la squadra molla» Di Lorenzo a Sky: « Una brutta figura che abbiamo fatto stasera, bisogna analizzarla bene, non lasciarla andare via così, capire le motivazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Condò: «Il Napoli sta ripetendo le stesse dinamiche dell’anno dopo Spalletti. Conte è l’argine»