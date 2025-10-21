Condò da fiducia al tecnico | Chivu ha mostrato grande forza non ha cercato nuove strade dopo la Juve

Inter News 24 Condò elogia l’atteggiamento caparbio di Cristian Chivu e la perseveranza dimostrata da tecnico nerazzurro. Paolo Condò, giornalista e opinionista sportivo, ha parlato dell’ Inter e di Cristian Chivu nel prepartita della sfida di Champions League contro l’ Union Saint-Gilloise. Durante il suo intervento su Sky Sport, Condò ha sottolineato un aspetto fondamentale del lavoro di Chivu all’ Inter: la sua capacità di gestire le difficoltà senza abbandonare la sua visione. « Chivu ha affrontato un momento molto importante dopo la sconfitta con la Juventus », ha spiegato Condò. «Molti allenatori, in quel momento, avrebbero cercato nuove strade, ma Chivu non ha mosso un muscolo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Condò da fiducia al tecnico: «Chivu ha mostrato grande forza, non ha cercato nuove strade dopo la Juve»

