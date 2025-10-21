Il tribunale di Banská Bistrica, in Slovacchia, ha condannato a ventuno anni di detenzione per terrorismo Juraj Cintula, il poeta settantaduenne che, il 15 maggio 2024, sparò più volte al primo ministro Robert Fico, ferendolo in modo grave. La sua aggressione aveva avuto luogo nella città di Handlová, mentre il premier era impegnato a salutare i suoi elettori al termine di un evento politico. Cintula aveva sparato da circa un metro di distanza, colpendolo quattro volte all’addome, all’anca, alla mano e al piede. Fico era stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dove era rimasto per sedici giorni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Condannato per terrorismo l’uomo che sparò al primo ministro slovacco Robert Fico, ferendolo gravemente