Condannato per frode e ricettazione | 50enne finisce in carcere

Napolitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di pene concorrenti. L’ordine di carcerazione ha portato all’arresto di un 50enne residente a Castel Volturno. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato riconosciuto colpevole di una serie di reati contro il patrimonio e la fede. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

condannato frode ricettazione 50enneFrode, ricettazione e falso: condanna a 4 anni di reclusione - Il provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma per un 50enne di Castel Volturno ... Secondo casertanews.it

Cerca Video su questo argomento: Condannato Frode Ricettazione 50enne