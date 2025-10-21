Condannato per frode e ricettazione | 50enne finisce in carcere
I carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di pene concorrenti. L'ordine di carcerazione ha portato all'arresto di un 50enne residente a Castel Volturno. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato riconosciuto colpevole di una serie di reati contro il patrimonio e la fede.
