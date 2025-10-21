Condannati a 24 anni i due assassini 15enni del giovane Mattia Ahmet Minguzzi Il padre | Ora una nuova legge in nome di mio figlio
Il 14enne era stato aggredito in un mercato di Istanbul a gennaio ed era morto dopo oltre due settimane di coma. Gli aggressori, condannati oggi, hanno 15 anni. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Mattia Ahmet Minguzzi ucciso a Istanbul, condannati a 24 anni i due assassini: sono minorenni - Saranno condannati a 24 anni di reclusione per «omicidio premeditato di minorenne» i due imputati nel caso di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne figlio dello chef italiano ... Lo riporta ilmessaggero.it
