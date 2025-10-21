Condannati a 24 anni gli assassini di Mattia Ahmet Minguzzi Il padre | Ora una nuova legge in nome di mio figlio
Il tribunale di Istanbul ha condannato a 24 anni di reclusione i due quindicenni riconosciuti colpevoli dell’ omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, il ragazzo italo-turco di 14 anni ucciso lo scorso gennaio nel quartiere di Kadikoy. La corte ha riconosciuto la premeditazione dell’omicidio di un minore, applicando la pena massima prevista dalla legislazione turca per imputati minorenni. Altri due ragazzi, presenti al momento dell’aggressione ma non coinvolti materialmente, sono stati assolti. La sentenza arriva a nove mesi dalla tragedia e rappresenta, per la famiglia, un passo verso la verità, anche se non una vera consolazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
