Condannati a 24 anni gli assassini del giovane Mattia Ahmet Minguzzi Il padre | Ora una nuova legge in nome di mio figlio

Il ragazzino, 14 anni, era stato aggredito in un mercato di Istanbul a gennaio ed era morto dopo oltre due settimane di coma. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

