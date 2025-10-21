Condannati a 24 anni gli assassini del giovane Mattia Ahmet Minguzzi Il padre | Ora una nuova legge in nome di mio figlio
Il ragazzino, 14 anni, era stato aggredito in un mercato di Istanbul a gennaio ed era morto dopo oltre due settimane di coma. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
