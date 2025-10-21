Condannati a 24 anni gli assassini del figlio dello chef Minguzzi | Ora una nuova legge per Mattia Ahmet
I due 15enni responsabili dell’omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, figlio dello chef Andrea, sono stati condannati a 24 anni di carcere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
