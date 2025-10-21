Condannati a 24 anni gli assassini del 14enne aggredito in un mercato a Istanbul
Condannati a 24 anni di reclusione gli assassini del 14enne aggredito in un mercato a Istanbul. E' questa la sentenza emessa dal tribunale di Istanbul nei confronti di U.B e B.B., ovvero coloro che hanno ucciso Mattia Ahmet Minguzzi, figlio dello chef Andrea e della violoncellista turca Yasemin Akincilar. Riconosciute, dunque, le richieste dell'accuse e per gli assassini, allora quindicenni, viene riconosciuta la massima pena consentita dalla legge turca. A influire verso tale sentenza soprattutto la violenza con cui è stato realizzato l'atto premeditato che, dopo due settimane di coma, ha portato alla dipartita del piccolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
