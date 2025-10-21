Concorso scuola riparte la caccia ai prof

Ancora problemi a trovare gli insegnanti, specialmente quelli di sostegno. Pronto un concorso da 600 posti ma i precari sono migliaia. La Cgil minaccia ricorsi: “Bisogna attingere alle graduatorie”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Concorso scuola, riparte la caccia ai prof

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’iscrizione al concorso avviene tra settembre e dicembre 2025, tramite la piattaforma educazionedigitale.it. Partecipare a #convienesaperlo (anche a scuola) 2025-2026 non solo è un’opportunità educativa, ma anche una chance per vincere premi significat - facebook.com Vai su Facebook

Concorso scuola PNRR3, non sbagliare la domanda! Titoli non inseriti adesso non potranno essere aggiunti dopo il 29 ottobre. RISPOSTE AI QUESITI - X Vai su X

Concorso scuola, riparte la caccia ai prof - Ancora problemi a trovare gli insegnanti, specialmente quelli di sostegno. Come scrive ilsecoloxix.it

Scuola, migliaia di docenti precari a caccia di corsi abilitanti che non si trovano (a spese loro e senza credito della carta docente) - Migliaia di docenti vincitori di concorso Pnrr, sprovvisti di abilitazione, sono stati assunti dalle graduatorie di merito, hanno firmato un contratto a tempo determinato ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Concorso scuola, si riparte - Sono cominciati oggi ad Ancona gli esami orali del concorso per la cattedra nelle scuole primarie delle Marche, concorso annullato per un errore nella procedura dopo l'uscita delle graduatorie. Da rainews.it