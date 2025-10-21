Concorso scuola riparte la caccia ai prof

Ilsecoloxix.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora problemi a trovare gli insegnanti, specialmente quelli di sostegno. Pronto un concorso da 600 posti ma i precari sono migliaia. La Cgil minaccia ricorsi: “Bisogna attingere alle graduatorie”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

concorso scuola riparte la caccia ai prof

© Ilsecoloxix.it - Concorso scuola, riparte la caccia ai prof

Altri contenuti sullo stesso argomento

concorso scuola riparte cacciaConcorso scuola, riparte la caccia ai prof - Ancora problemi a trovare gli insegnanti, specialmente quelli di sostegno. Come scrive ilsecoloxix.it

Scuola, migliaia di docenti precari a caccia di corsi abilitanti che non si trovano (a spese loro e senza credito della carta docente) - Migliaia di docenti vincitori di concorso Pnrr, sprovvisti di abilitazione, sono stati assunti dalle graduatorie di merito, hanno firmato un contratto a tempo determinato ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Concorso scuola, si riparte - Sono cominciati oggi ad Ancona gli esami orali del concorso per la cattedra nelle scuole primarie delle Marche, concorso annullato per un errore nella procedura dopo l'uscita delle graduatorie. Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Concorso Scuola Riparte Caccia