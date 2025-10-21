Concorso PNRR 3 servizio classi accorpate e non solo | gli aspetti da chiarire QUESTION TIME con Pascarella Flc Cgil LIVE Martedì 21 ottobre alle 15 | 00

Sono stati pubblicati i bandi dei concorsi PNRR 3 per l’assunzione di docenti nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, con disponibilità di posti comuni e di sostegno. Le candidature sono possibili fino al 29 ottobre tramite la piattaforma INPA, compilando i campi richiesti e allegando la documentazione necessaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso PNRR 3, servizio, classi accorpate e non solo: aspetti da chiarire. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) LIVE Martedì 21 ottobre alle 15:00

Concorso docenti PNRR 3 e Percorsi abilitanti 2025: requisiti di accesso, prove, avvio. RISPOSTE AI QUESITI - Autunno pieno di novità importanti per i docenti: l'emanazione del concorso PNRR3, che completa la timeline delle 70. Da orizzontescuola.it

Calcolo del servizio per il concorso PNRR 3 Docenti: l’anno scolastico 2025/2026 non vale, FAQ MIM - L'anno scolastico 2025/2026 non è valido ai fini del calcolo dei 3 anni di servizio utili per l'accesso al concorso PNRR per docenti di scuola secondaria. Secondo ticonsiglio.com